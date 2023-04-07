Завершення опалювального сезону на Черкащині: припиняють подачу тепла в домівки

На Черкащині опалення у житлових будинках вимкнуть до 10 квітня, згодом, через п'ять днів, — в освітніх та медзакладах. Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації.

За словами Ігоря Табурця, в області до 10 квітня теплопостачання до житлових будинків буде припинене:

"За планом, до 10 квітня теплопостачання буде припинене до житлового фонду по всій області. Ще через п'ять днів – до лікарняних і освітніх закладів. На сьогодні (7 квітня - ред.) частина населених пунктів уже повністю «відімкнулись». Зокрема, Жашків, Христинівка, громади Золотоніського району. Водночас у Смілі, Каневі, Корсуні та Драбові опалювальний сезон завершився для житлового сектора".

Відразу по завершенню опалювального сезону розпочнеться підготовка до нового, додав керівник ОВА.

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