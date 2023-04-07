Працівники дитячого садка у селі Мала Рогань під Харковом просять місцеву владу відремонтувати будівлю. Торік у березні у ній оселилися російські окупанти, де облаштували собі їдальню, медкабінет і вогневі позиції з укріпленнями.

Під час боїв за село окупанти залишили будівлю, а потім почали обстрілювати цю територію. Нині у дитячому садку вибиті вікна та двері, пошкоджений дах, мобільна котельня та господарчі споруди поряд — зруйновані.

Пошкоджений дитсадок у Малій Рогані внаслідок обстрілів російських військових. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

"Тут ми зібрали, напевно, пів відра гільз. Видно, відстрілювалися. Всі двері були зірвані", — каже старша медсестра дитсадка Ірина Павленко.

Старша медсестра у дитсадку Малої Рогані Ірина Павленко. Фото: Суспільне Харків

Дитячими меблями росіяни робили укріплення, а на кухні облаштували собі їдальню, каже Ірина. Тут досі на стіні висить дитяче меню на 24 лютого 22 року.

"Робити ми стали по програмі Клопотенка. Нам це дуже сподобалося. Діти із задоволенням їли. Думаю, що це меню ми збережемо. І його обов’язково пустимо в дію", — говорить Ірина.

Пошкоджений дитсадок у Малій Рогані внаслідок обстрілів російських військових. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

Ірина Павленко працює в цьому дитсадку 40 років. Жінка згадує, як прийшла на роботу 24 лютого 2022 року. Разом з іншими працівниками садка вони почали облаштовувати на першому поверсі місце для переселенців.

Пошкоджений дитсадок у Малій Рогані внаслідок обстрілів російських військових. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

"Знесли стільці, запаслися водою, медикаментами. Обстріли були весь день. 24-го ми розійшлися по домівках, спустилися у підвали. У нашому підвалі було 12 дітей, 10 пенсіонерів. Я, як медик, надавала допомогу", — згадує Ірина.

"Коли зайшли росіяни... У нас на другому поверсі був стенд "Почесні громадяни Малої Рогані", і там було два воїни, які вже воювали. Вони це все скинули, потопталися. Розірвали наш прапор" Ірина Павленко медсестра в дитсадку

Пошкоджений дитсадок у Малій Рогані внаслідок обстрілів російських військових. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

Працівники повернулись на робоче місце у травні. Згадують, як від побаченого "щемило серце".

"Коли ходили діти… І ось так. Що зробили наші діти їм, що вони так нам помстилися?"

Пошкоджений дитсадок у Малій Рогані внаслідок обстрілів російських військових. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

За її словами, під час боїв за Малу Рогань російські військові відійшли на інший бік села та почали обстрілювати котельню і господарчі споруди дитсадка.

"У нас були господарчі приміщення: сарай, погріб. Ми робили запаси овочів, фруктів, солили огірки і помідори. Все на благо дітям. Була зачистка, вони нервували, видно, і підірвали нам це господарче приміщення", — говорить Ірина.

Пошкоджена котельня на території дитсадку у Малій Рогані внаслідок обстрілів російських військових. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

"Це була котельня. У нас спочатку була централізована котельня. Потім вона вийшла з ладу. І нам поставили мобільну котельню. Ми були дуже задоволені. Без котельні дитячий садок не може працювати", — додає вона.

Пошкоджена котельня на території дитсадку у Малій Рогані внаслідок обстрілів російських військових. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

Після влучання снарядів в будівлі дитсадка повилітали вікна, говорить помічниця вихователя Марія Мезенцева.

"Руський мір" зробив нам такий "подарунок", — говорить Марія.

"На вулиці ми спілкуємося з дітлахами. Вони приходять, прибігають. Хочуть у садок, скучили за садком"

Дитячий садок у селі Мала Рогань один. До початку повномасштабної війни сюди ходили близько 70 дітей, розповідає медсестра Ірина Павленко. Разом із колегами вони звернулися до керівництва Вільхівської громади, щоб пошкоджену окупантами будівлю відремонтували.

Пошкоджений дитсадок у Малій Рогані внаслідок обстрілів російських військових. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

"Місцеві депутати помогли, забили вікна, вивезли сміття. Батьки приходили, допомагали нам. Приходили навіть із дітьми. Тепер у нас йде програма відновлення садка. Приїжджали бригади, обіцяють поставити нам вікна, двері, поновити дах, тому що уламками вона побита", — каже Ірина.

"Сподіваємось, будемо працювати. Буде тут знову дитячий сміх"

Нині у дитячому садочку зробили розрахунки та заміри для заміни вікон і системи опалення, розповіла Суспільному керівниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради Наталія Осавчук. За її словами, питання щодо відновлення котельні та будівництва укриття нині вирішується.

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