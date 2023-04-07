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У Полтаві проголосували за демонтаж пам’ятників Ватутіну, Зигіну та Пушкіну: що відомо
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У Полтаві проголосували за демонтаж пам’ятників Ватутіну, Зигіну та Пушкіну: що відомо

Катерина Зозуля Дарина Литвак
  
У Полтаві проголосували за демонтаж пам’ятників Ватутіну, Зигіну та Пушкіну: що відомо
Фото: Суспільне Полтава

У Полтаві депутати проголосували за демонтаж пам'ятників Миколі Ватутіну, Олександру Пушкіну та Олексію Зигіну. Таке рішення ухвалили 7 квітня під час сесії міської ради, про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Рішення щодо демонтажу трьох пам’ятників підтримали 26 обранців із 28 присутніх. Проєкт рішення під час сесії запропонувала внести до порядку денного депутатка від фракції "Європейська солідарність" Юлія Городчаніна.

Що відомо

  • Микола Ватутін — радянський генерал, помер після поранення у сутичці з воїнами УПА 1944 року. Пам'ятник Миколі Ватутіну у Полтаві на однойменній вулиці встановили 2013-го. З того часу біля нього влаштовували акції із закликами про демонтаж, а ще, зокрема,обливали фарбою.
  • Олексій Зигін – радянський військовий часів Другої світової війни.
  • Бюст російському поету Олександру Пушкіну встановили у Березовому сквері обласного центру 1987-го року.

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