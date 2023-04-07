У Рівному попрощалися зі старшим сержантом Русланом Баламутовим

На майдані Незалежності у Рівному 7 квітня попрощалися із 40-річним старшим сержантом Русланом Баламутовим. Чоловік загинув 3 квітня 2023 року поблизу Кремінної, що на Луганщині.

Руслан Баламутов народився у Рівному, тут закінчив школу й технікум, у якому отримав диплом за спеціальністю "Будівельна справа".

"Понад вісім років тому я став йому кумом. Я ваше місто люблю, але привід, через який я сюди останнім часом приїжджаю, мене не радує. Руслан був мені, як рідний брат. Трудолюбивий, ніколи не підводив, завжди надійний", — сказав товариш загиблого Сергій.

Фото: Суспільне Рівне

Руслан не служив в армії, але з початку повномасштабного вторгення Росії в Україну пішов у військкомат, аби його взяли на службу. У липні 2022 року його взяли до війська. Він потрапив у десантно-штурмову бригаду.

"Як він пишався, що він потрапив у "десантуру". Я сам служив у 95 бригаді і він ще мене запитував: "Гено, хочу пострибати, я все ж десант". Я відповідав, що "без питань", організую йому все, у мене є люди у Воронові, поїде, пострибає. Нічого, я зроблю фото, поїду і хлопці від його імені зроблять стрибок, тобто — його стрибок", — поділився друг Руслана Геннадій.

Згодом виявилося, що стан здоров’я Руслана не дозволяє йому продовжити службу у десантно-штурмовій бригаді, проте він вирішив залишитися у війську та пішов в аеророзвідку.

Фото: Суспільне Рівне

Старший сержант Руслан Баламутов загинув 3 квітня 2023 року поблизу Кремінної, що на Луганщині, під час виконання бойового завдання. У нього залишилася дружина та двоє синів — дев'яти та дванадцяти років.

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