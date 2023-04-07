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Дергачівщина попрощалася із захисником України
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Дергачівщина попрощалася із захисником України

Софія Цвєткова
  
Дергачівщина попрощалася із захисником України
Василь Пазич загинув на бахмутському напрямку. Фото: Вячеслав Задоренко

У Дергачівській громаді попрощалися із зенітником 127-ї окремої бригади територіальної оборони Василем Пазичем, який загинув на бахмутському напрямку.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Василю було 43 роки, майже все своє життя він прожив у Дергачах. "У 2014-му році, після анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі, Василь вступив до лав української армії, щоб боронити державу від російської агресії", — повідомив Задоренко.

З початком повномасштабного вторгнення Василь доєднався до лав тероборони у березні минулого року.

"Захищав Харківщину, а потім брав участь у боях на Донбасі. На жаль, під час ворожого мінометного обстрілу біля села Оріхово-Василівка 1 квітня чоловік отримав смертельні поранення", — розповів Задоренко. Василя Пазича поховали на Семенському кладовищі.

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