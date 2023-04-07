Понад 200 людей прийшли проститися з двома тероборонівцями з Покотилівки на Харківщині, які в один день загинули в бою під Бахмутом. Молодший сержант Сергій Шаповал та солдат Іван Гусар пішли на війну добровольцями, воювали в одному підрозділі.

Івану було 39, Сергію — 54. Чоловіки були піхотинцями.

Прощання із захисниками, які полягли в один день під Бахмутом. 7 квітня, 2023. Фото: Суспільне Харків

"Віддали життя за вас з нами, щоб ми тут жили. І коли закінчиться війна, щоб ми не забули цього"

Прощання із побратимами пройшло у місцевому парку. Провести бійців в останній шлях прийшла сусідка Івана Тетяна Дзюба.

"Цей час забрав від мене хорошого друга, хорошого сусіда, взагалі хорошу людину. Він пішов з першого дня повномасштабної війни. Був у нашій місцевій теробороні. Такі ж хлопці, як і він, місцеві жителі, вони самі пішли до тероборони захищати наше селище", — говорить Тетяна.

Прощання із захисниками, які полягли в один день під Бахмутом. 7 квітня, 2023. Фото: Суспільне Харків

Чоловіки служили у 127-й бригаді тероборони. 2 квітня під Бахмутом вони прийняли бій, розповідає їхній побратим з позивним "Вікінг". Сергій Шаповал був його командиром.

"Була велика атака. Хлопці героїчно тримали позиції, поки йшла підмога", — каже "Вікінг".

"Там міг бути кожен з нас цієї миті. Сергій був моїм командиром, він батько мого товариша й однокласника. Добра людина, зі своїми мінусами та плюсами, як усі ми. Але те, що він поклав життя за це, мабуть, він ліпший за багатьох. Можу точно сказати, що більше ми не чужі. Ці люди стають ближчими, ніж хтось з рідних", — додає побратим.

Прощання із захисниками, які полягли в один день під Бахмутом. 7 квітня, 2023. Фото: Суспільне Харків

Син Сергія Шаповала нині служить на фронті.

Полеглих бійців їхні знайомі та побратими проводжали на колінах. Івана та Сергія поховали поруч.

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