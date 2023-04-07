Нові подробиці у справі із побиттям військового у соборі Хмельницького

Колишній військовий Артур Ананьєв, якого у неділю побили й виштовхали зі Свято-Покровського кафедрального собору, продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій міській лікарні, куди його поклали другого квітня. Чоловік каже, у нього закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку.

Про це Суспільному Хмельницький розповів Артур Ананьєв.

"Так і продовжую лежати в лікарні, проходити обстеження і лікуватися. Розмовляв з нейрохірургом, ходив до нього. Він казав, що це вогнище, там де забій, то воно вже почало потроху розсмоктуватись, що не потрібно буде вже оперувати. Сказали більше лежати та не хвилюватися", — розповідає Артур Ананьєв.

Як розповіла начальниця сектору комунікацій ГУ Нацполіції Хмельниччини Інна Глега, за заявою, яку написав третього квітня Артур Ананьєв, нині триває розслідування.

"У нас за фактом проводиться розслідування, оголошено про підозру за статтею 125. Стаття 125 ККУ – це легкі тілесні ушкодження, це є проступок згідно з чинним законодавством. А у випадку з проступками — такого поняття, як обрання запобіжного заходу, немає. Оголосили про підозру. Далі — опитування, слідчі дії. Це таємниця досудового розслідування", — розповідає Інна Глега.

Авторка: Наталія Сідова

Що відомо

Колишній військовий написав заяву до поліції з приводу побиття у Хмельницькому соборі

Другого квітня у соцмережах з'явилось відео в описі до якого зазначено, що у Хмельницькому священники УПЦ(МП) у церкві побили військового. У поліції за фактом подій зафіксованих на відео відкрили кримінальне провадження. А патрульна поліція на місці події склала протокол про адміністративне правопорушення.

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