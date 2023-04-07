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У боях на Луганщині загинув скульптор з Харкова
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У боях на Луганщині загинув скульптор з Харкова

Марія Солодовнік
  
У боях на Луганщині загинув скульптор з Харкова
Антон Дербілов. Фото: 5 Слобожанська бригада Нацгвардії

У боях за Луганщину загинув 43-річний Антон Дербілов.

6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям, повідомила 5 Слобожанська бригада Нацгвардії.

"Солдат Дербілов Антон був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу", — сказано у повідомленні.

Без батька лишилися троє доньок. У цивільному житті Антон Дербілов був майстром воєнної мініатюри.

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