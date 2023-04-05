Молодший сержант Сергій Шаповал та солдат Іван Гусар загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомили у Покотилівському старостинському окрузі.

Іван Гусар. Фото: Покотилівський старостинський округ/Facebook

Громадське прощення з захисниками України Сергієм Шаповалом та Іваном Гусаром відбудеться 7 квітня об 11:00 у парку Слави в Покотилівці.

Сергій Шаповал. Фото: Покотилівський старостинський округ/Facebook

Читайте також

"Це була людина честі". У Пісочині попрощалися із загиблим у Бахмуті захисником

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube