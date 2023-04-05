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На війні загинули двоє захисників з Покотилівки Харківської області
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На війні загинули двоє захисників з Покотилівки Харківської області

Марія Солодовнік
  
На війні загинули двоє захисників з Покотилівки Харківської області

Молодший сержант Сергій Шаповал та солдат Іван Гусар загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомили у Покотилівському старостинському окрузі.

Іван Гусар. Фото: Покотилівський старостинський округ/Facebook
Іван Гусар. Фото: Покотилівський старостинський округ/Facebook

Громадське прощення з захисниками України Сергієм Шаповалом та Іваном Гусаром відбудеться 7 квітня об 11:00 у парку Слави в Покотилівці.

Сергій Шаповал. Фото: Покотилівський старостинський округ/Facebook
Сергій Шаповал. Фото: Покотилівський старостинський округ/Facebook

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