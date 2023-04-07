Мешканці житломасиву Придніпровський у Дніпрі вимагають відновити стадіон “Авангард”. Для цього створили петицію щодо реконструкції стадіону, у якій зокрема, вимагали скасувати рішення міської ради Дніпра про приватизацію стадіону.

Позиція активістів

Авторка петиції Ольга Орєхова каже: набрати необхідну кількість голосів за три місяці не вдалося, тому у міськраді її зареєстрували як звернення.

"Дивно, що досі на сайті немає рішення про скасування приватизації. Адже у грудні після створення петиції, Борис Філатов публічно повідомив, що його знімуть з продажу. Наразі ще чекаємо на відповідь на колективне звернення, яке розглядається міськрадою", – сказала вона.

Також, як каже Ольга, будівлі на території стадіону не належать до обєктів малої приватизації.

"Що стосується приватизації, то за словами юриста дані будівлі на території стадіону не належать до об’єктів малої приватизації. Щобільше, є великі ризики зміни цільового призначення і забудови даної території. Це видно з інших прикладів приватизації", – каже вона.

Крім того, говорить Ольга, містяни самотужки прибирали на території стадіону, адже там постійно були пляшки, скло та сміття.

"Мешканці житломасиву свідки того, що стадіон роками не прибирають, хіба що перед матчами, які були у 2019 та 2020 роках, але це лише поодинокі випадки. “КП Міська інфраструктура” від 2016 не виконує належно свої обов’язки по утриманню в задовільному санітарному стані та регулярному благоустрою території Авангарду. Про це свідчать їхні ж звіти та люди", – розповіла Ольга.

Далі активісти планують створити громадську ініціативу та винести питання реконструкції на сесію міської ради.

Позиція міськради

У лютому Суспільне направило запит до міської ради з такими питаннями: скільки виділили на реконструкцію стадіону, які роботи провели та чому “Авангард” планують приватизувати. Відповідь на запит надійшла через два місяці.

У документі зазначають, що міськрада проводила роботи з благоустрою стадіону та витратила на це близько півтора мільйона гривень. Рішення про приватизацію не змінилось. Приватизувати стадіон планують шляхом продажу на аукціоні зі збереженням профілю діяльності.

Що відомо

У січні 2022 року споруди стадіону "Авангард" потрапили до переліку об'єктів для приватизації. Аби зберегти стадіон мешканці житломасиву Придніпровський створили петицію щодо реконструкції стадіону. У ній же містяни вимагали скасувати рішення про приватизацію.

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