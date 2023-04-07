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В центрі Одеси сталося ДТП: чотирьох людей забрали до лікарні
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В центрі Одеси сталося ДТП: чотирьох людей забрали до лікарні

Ілона Якимюк
  
В центрі Одеси сталося ДТП: чотирьох людей забрали до лікарні
Наслідки ДТП у центрі Одеси. Фото: ГУ НП в Одеській області

В Одесі 6 квітня вночі на перехресті вулиць Малої Арнаутської та Рішельєвської сталася ДТП, внаслідок якої четверо людей потрапили до лікарні. Про це повідомили у поліції Одещини.

За їхніми даними 20-річний водій BMW на червоний сигнал світлофора зіткнувся з Mercedes, який їхав на зелене світло. Після цього BMW в’їхало у будівлю, зачепивши ще два припарковані вздовж дороги автомобілі Peugeot та "ВАЗ". Також уламки пошкодили авто Mazda, що стояло поряд.

В центрі Одеси трапилося ДТП; чотирьох людей забрадли до лікарні
Наслідки ДТП у центрі Одеси. Фото: ГУ НП в Одеській області

Внаслідок аварії до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості доставили чотирьох пасажирів BMW віком від 18 до 23 років. За даними поліції, водій BMW був тверезим. Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження Кримінального кодексу України.

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