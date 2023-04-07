Щороку перед Великоднем в Україні традиційно зростають ціни на продукти. Аби спекти 3-4 паски, доведеться викласти 236 грн, розповів Українському радіо аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Він також попередив, що ціни на яйця можуть зрости ще на 10%. А от що стосується борошна та деяких молочних продуктів, то ціни навіть трохи впали.

Останні кілька тижнів спостерігається традиційне сезонне зростання ціни на м'ясо, розповів Гопка. За його словами, завжди за два тижні до Великодня ринок активізовувався. Але цьогоріч він активізувався майже за місяць.

Якщо взяти за приклад базовий святковий набір, то ціни продуктів, потрібних для випікання паски, цьогоріч зросли:

Курага, родзинки, чорнослив — зростання ціни від 20 до 30%

Цукор зріс від 25 до 29%

Борошно в ціні не змінилося

Масло вершкове і молоко зросло до 10%

Яйця — ціна зросла вдвічі. Можуть зрости до 10.

Молочні продукти — діапазон цін різний

То ж для випікання 3-4 пасок потрібно витратити мінімум 236 грн, зауважив аналітик.

Ціна на м'ясо зросте на 5-10%, але зниження після свят вже не буде

"Найпопулярнішою є свинина, яка стабільно тримає попит серед переробників перед святами. Ціна до Великодня може зрости ще на 5-10%. А от стрімкого зниження цін після свят ми не побачимо. Травень завжди був початком збільшення літнього попиту на м'ясо", — сказав Гопка.

Нині ціни на м'ясо на рівні:

Свинячий ошийок — від 189 грн до 220

Свиняча лопатка — від 165 до 179 грн

Грудинка — 169-171 грн

Сало за рік зросло на 13 %, на нього був великий стрибок ціни восени.

Чому ростуть ціни на м'ясо

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу, ціна на м'ясо зросла, зокрема, через зменшення імпорту продукції.

"Сезонно перед великими святами завжди зростав імпорт м'яса. Раніше активно імпортували щомісяця 1500-3000 тонн. Зараз ми імпортуємо 500-700 тонн. На внутрішньому ринку свинина сьогодні є дешевшою, ніж на тих ринках, які ми імпортували раніше”, — сказав Гопка.

Він додав, що попри скорочення поголів'я під час війни на 14% з минулої осені, переробники намагаються забезпечити заздалегідь продукцією покупців м'яса.

Багато великих комплексів та підприємств базувалося в південному та східному регіоні, пояснив експерт. Ті підприємства, які пережили обстріли, намагаються відновлюватися. Серед причин зростання ціни на м'ясо Гопка також назвав і зростання собівартості виробництва.

"Будемо фіксувати зростання ціни на головні кормові компоненти. Багато чого імпортується з-за кордону. Витрати на логістику зросли також. А це все впливає на собівартість виробництва", — сказав Гопка.

Він додав, що ціна залежить і від точки, де купують м'ясо: на ринку, чи в магазині.

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