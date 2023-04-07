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На Полтавщині в аварії загинув пенсіонер
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На Полтавщині в аварії загинув пенсіонер

Катерина Зозуля Ігор Ізотов
  
На Полтавщині в аварії загинув пенсіонер
Фото: ГУ НП у Полтавській області

У місті Глобине Кременчуцького району автівка з’їхала з дороги та в’їхала в паркан. 73-річний водій загинув. Про це Суспільному розповіла речниця поліції Полтавщини Наталія Варченко.

Аварія сталася 7 квітня близько 06:40 в місті Глобине. Водій автівки "Dacia Logan" втратив керування та врізався в паркан одного з подвір’їв. Ймовірно, чоловікові стало зле під час руху, розповіла Наталія Варченко.

Медики, які прибули на місце, проводили реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не змогли. Тіло пенсіонера відправили на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.

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