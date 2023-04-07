Від початку повномасштабного вторгнення сім релігійних громад Чернівецької області перейшли з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Це громади Хлівища, Вербівців, Юрківців, Бабина, Рингача, Хрещатика Чернівецького району, а також села Бабин Дністровського району.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі обласної адміністрації.

Наразі в області 411 релігійних громад перебувають у підпорядкуванні Української православної церкви, 212 – у Православній церкві України, та ще 36 громад належать до Української Греко-католицької церкви.

Як релігійній громаді змінити підлеглість

Парафія має провести загальні збори. Рішення про перехід має ухвалити не менш як дві третини від кількості членів релігійної громади.

Рішення мають засвідчити підписами.

Аби зареєструвати релігійну громаду, її члени повинні подати статут нової громади, копію рішення про її утворення, протокол загальних зборів з підписами. Також надати список не менше десяти засновників релігійної громади.

Має бути документ з правом власності чи користування приміщенням або письмова згода його власника, що він дозволяє громаді користуватися приміщенням.

Ці документи передають до місцевої адміністрації з заявою на ім'я голови ОВА.

Після переходу громади не втрачають прав на майно та культову споруду.

Частина громади, що виступила проти переходу, може зареєструвати власний статут та укласти договір про порядок користування культовою спорудою.

Що відомо

5 квітня у Задубрівці Чернівецької області представники УПЦ МП не впустили до храму труну з полеглим військовим для відспівування. Після того, як мама попросила впустити полеглого, а цього не зробили — представники ПЦУ силою зайшли в храм і вигнали священника та кількох вірян. На каналі єпархії УПЦ в Telegram повідомили, що відспівування військового біля храму було за взаємною згодою з ПЦУ. А подію назвали штурмом та захопленням храму.

Громада у Задубрівці була однією з перших, хто перейшов до ПЦУ, однак їх не допускали до храму. Там служби проводила УПЦ МП. Це третій військовий, якого не заносили до храму й відспівували на вулиці. Раніше представники церков пояснювали, що так вирішували разом з родичами.

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