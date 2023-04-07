Від початку повномасштабного вторгнення сім релігійних громад Чернівецької області перейшли з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Це громади Хлівища, Вербівців, Юрківців, Бабина, Рингача, Хрещатика Чернівецького району, а також села Бабин Дністровського району.
Про це Суспільному повідомили у пресслужбі обласної адміністрації.
Наразі в області 411 релігійних громад перебувають у підпорядкуванні Української православної церкви, 212 – у Православній церкві України, та ще 36 громад належать до Української Греко-католицької церкви.
Як релігійній громаді змінити підлеглість
- Парафія має провести загальні збори. Рішення про перехід має ухвалити не менш як дві третини від кількості членів релігійної громади.
- Рішення мають засвідчити підписами.
- Аби зареєструвати релігійну громаду, її члени повинні подати статут нової громади, копію рішення про її утворення, протокол загальних зборів з підписами. Також надати список не менше десяти засновників релігійної громади.
- Має бути документ з правом власності чи користування приміщенням або письмова згода його власника, що він дозволяє громаді користуватися приміщенням.
- Ці документи передають до місцевої адміністрації з заявою на ім'я голови ОВА.
- Після переходу громади не втрачають прав на майно та культову споруду.
- Частина громади, що виступила проти переходу, може зареєструвати власний статут та укласти договір про порядок користування культовою спорудою.
Що відомо
- 5 квітня у Задубрівці Чернівецької області представники УПЦ МП не впустили до храму труну з полеглим військовим для відспівування. Після того, як мама попросила впустити полеглого, а цього не зробили — представники ПЦУ силою зайшли в храм і вигнали священника та кількох вірян. На каналі єпархії УПЦ в Telegram повідомили, що відспівування військового біля храму було за взаємною згодою з ПЦУ. А подію назвали штурмом та захопленням храму.
- Громада у Задубрівці була однією з перших, хто перейшов до ПЦУ, однак їх не допускали до храму. Там служби проводила УПЦ МП. Це третій військовий, якого не заносили до храму й відспівували на вулиці. Раніше представники церков пояснювали, що так вирішували разом з родичами.
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