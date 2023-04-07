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У ліцеях Житомира перевіряють інформацію про замінування
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У ліцеях Житомира перевіряють інформацію про замінування

Оксана Ковальчук
  
У ліцеях Житомира перевіряють інформацію про замінування
Ілюстративне фото

У житомирських ліцеях перевіряють інформацію про закладення вибухонебезпечних предметів. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, на електронну адресу одного з навчальних закладів Житомира зранку сьомого квітня надійшло повідомлення про замінування.

"У повідомленні не вказали, в яких конкретно школах закладено вибухонебезпечні предмети. Тому перевіряються усі ліцеї Житомира. Перевірки ще тривають", – повідомила речниця ГУ Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

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