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Захисник з Малоданилівської громади загинув на луганському напрямку
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Захисник з Малоданилівської громади загинув на луганському напрямку

Ольга Ульянова
  
Захисник з Малоданилівської громади загинув на луганському напрямку

Житель Малоданилівської громади Вадим Павлов загинув на луганському напрямку 2 квітня.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

"Він був справжнім патріотом, який мужньо боронив рідну землю від російської навали, відстоюючи нашу з вами свободу, право жити у вільній квітучій країні", — йдеться у повідомленні.

З захисником попрощалися 6 квітня на кладовищі у селищі Лісне.

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