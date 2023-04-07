Господарський суд Харківської області відкрив провадження щодо банкрутства "Жилкомсервісу" та "Міськелектротранссервісу". Також у суді розглядають справу щодо процедури банкрутства Харківського зоопарку.

Експерт Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкин прокоментував Суспільне Харків, що це означає.

"Ситуація може бути як загрозливою, коли підприємствам буде важко сплачувати борги, так і контрольованою. Вони можуть перебувати у стані банкрутства близько року, може більше. Етап банкрутства це досить суттєва і загрозлива ситуація, бо містяни сплачують в тому числі за послуги "Жилкомсервісу". Чи сплачувати надалі кошти, незрозуміло", — каже Лісічкін.

За його словами, нині неясно, що буде з майном, яке перебуває на балансі цих підприємств.

"Наприклад, на балансі "Міськелектротранссервіса" є трамвайні колії, контактна мережа тролейбусів. Невідомо, що буде з цим майном. У підприємств невеликі борги, які вони визнали. Це смішні гроші у порівняні з оборотом, який вони мають. Але ми ще не знаємо про усі фінансові зобов'язання цих КП", — говорить Євген Лісічкін.

Експерт Харківського антикорупційного центру каже, про інші борги може стати відомо під час наступних судових засідань.

Борг та мораторій на задоволення вимог кредиторів "Жилкомсервісу"

Підприємець Олег Шевцов подав заяву до суду щодо відкриття провадження у справі про банкрутство комунального підприємства "Жилкомсервіс".

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Харківщини.

Шевцов просив суд:

визнати вимоги щодо майже 1,4 млн гривень боргу, який йому винен "Жилкомсервіс";

ввести процедуру розпорядження майном підприємства;

призначити розпорядником майна "Жилкомсервіса" арбітражного керуючого Юрія Артюха.

Юрій Артюх є співзасновником юридичної компанії "Шкребець і партнери".

"Те, що Артюх є дотичним до фірми, яка отримує кошти за юридичні консультації від міськради та комунальних підприємств, натякає на те, що це контрольована операція від міськради. Процедура банкрутства може мати договірний характер. Майже впевнений, що для міськради це не стало несподіванкою. Підприємець Шевцов не просто так подав до суду", — говорить Лісічкін.

За його інформацією, Олег Шевцов багато років співпрацює зі структурами міськради.

21 березня суд задовольнив вимоги Олега Шевцова. Також він ввів мораторій на задоволення вимог інших кредиторів.

Суддя поручив розпоряднику майна скласти реєстр вимог кредиторів, провести інвентаризацію підприємства та визначити його вартість до 24 квітня.

Попереднє засідання призначили на 4 травня, на 11:10 ранку.

"Жилкомсервіс" утримує та проводить роботи з технічної експлуатації будинків, які належать громаді Харкова.

"Міськелектротранссервіс" має понад півмільйона боргу

Олег Шевцов надіслав ще одну заяву щодо відкриття провадження у справі про банкрутство "Міськелектротранссервісу".

Підприємець просив суд:

визнати борг, збитки від інфляції та відсотки річних у розмірі 909 тис 460 грн;

призначити розпорядником майна підприємства арбітражного керуючого Юрія Артюха.

23 березня суддя задовольнив вимоги Олега Шевцова, ввів мораторій на задоволення вимог інших кредиторів та процедуру розпорядження майном.

Крім того, Артюх має провести інвентаризацію до 16 травня та розглянути вимоги усіх кредиторів підприємства до 3 травня.

Попереднє засідання призначили на 18 травня, на 14:00.

Підприємство займається обслуговуванням трамвайних колій та забезпеченням енергопостачання наземного електротранспорту.

Суд щодо процедури банкрутства Харківського зоопарку

"Харківобленерго" звернулося до суду стосовно відкриття провадження про банкрутство Харківського зоопарку.

Підприємство запропонувало призначити розпорядником майна зоопарку арбітражного керуючого Сергія Кошовського, який є депутатом Харківської облради від партії "Слуга народу".

29 березня суд прийняв заяву "Харківобленерго".

Підготовче засідання призначили на 12 квітня, на 12:15.

Що відомо

Реконструкція Харківського зоопарку стартувала у липні 2016, вхід для відвідувачів закрили 6 серпня. На проєкт планували витратити 104 млн гривень і завершити роботи за два роки. У липні 2018 міська рада заявила, що реконструкція триватиме ще стільки ж. За підрахунками "Харківського антикорупційного центру", загальна сума реконструкції всіх зон зоопарку перевищує 2 мільярди гривень.

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