ДТП на об'їзній Житомира: рух в обидва напрямки перекритий

Сьомого квітня на автодорозі Київ — Чоп поблизу села Вереси через ДТП перекрили рух транспорту в обидва напрямки. Про це у своєму Telegram близько шостої ранку повідомила Патрульна поліція Житомирщини.

У повідомленні сказано, що потерпілих у ДТП немає, а рух транспорту організували через Житомир.

У коментарі Суспільному Житомир речниця Патрульної поліції Житомирщини Тетяна Носадчук повідомила, що більше подробиць щодо ДТП повідомлять пізніше, наразі відомо лише, що одним з учасників пригоди стала фура.

"Крім патрульних, які забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху, на місці також працюють рятувальники – знадобилося їхнє обладнання для усунення наслідків ДТП – і Служба автомобільних доріг", – сказала Тетяна Носадчук і додала, що станом на 8:30 інформація про перекриття руху в обидва напрямки лишається актуальною.

Житомирщина, 7 квітня 2023 року. Фото: Патрульна поліція Житомирщини

ДТП під Житомиром: зіткнулися дві фури. Житомирщина, 7 квітня 2023 року. Фото: Патрульна поліція Житомирщини

Коментуючи ситуацію, речниця Служби автодоріг Житомирської області Світлана Чернях-Кондрацька сказала кореспондентам Суспільного Житомир, що за їхньою інформацією, попередньо, водій однієї з автівок заснув за кермом.

"На місці ДТП є наші підрядні організації, які очікують, поки поліція завершить роботу, тоді вони мають прибрати місце події і забезпечити безпечний проїзд. В тому плані, що, якщо є розлиті паливно-мастильні матеріали, вони мають теж прибрати все це. З того, що відомо нам на даний момент, це було лобове зіткнення. Попередньо, водій заснув і допустив виїзд на зустрічну смугу", – розповіла речниця САД.

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9.10 – за словами Тетяни Носадчук, ДТП сталася о пів на п'яту ранку: на повороті на Коростень зіткнулися дві фури. Обом водіям медична допомога не знадобилася.

11.52 – рух повністю відновлено.

15.40 – у коментарі Суспільному Житомир начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області Оксана Ковальчук розповіла, що рятувальників залучали для того, щоб вони слідкували за пожежною безпекою.

"Там внаслідок зіткнення двох вантажних автомобілів стався витік паливно-мастильних матеріалів. Фахівці відділення 11 державної пожежно-рятувальної частини проводили аварійні роботи по забезпеченню пожежної безпеки на місці ДТП", – поінформувала Оксана Ковальчук.

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