За минулу добу на Івано-Франківщині рятувальники визволили зі снігових заметів п'ять автомобілів. Про це повідомили на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області у Facebook.

"Внаслідок ускладнення погодних умов рятувальники вивільнили зі снігових заметів п'ять автомобілів, надали допомогу 11 людям, з них — чотирьом дітям, які перебували в салонах автомобілів", — йдеться у дописі.

Ліквідували наслідки негоди 15 надзвичайників на шістьох спецавтомобілях. У місцях ускладнень проїзду та руху автотранспорту працювали мобільно-оперативні групи.

Фото: Facebook/Держслужба з надзичайних ситуацій в області

Витягувати автівки з кюветів допомагали й прикарпатські поліцейські, повідомляють на сторінці поліції у Facebook.

"У Городенківській громаді через складні погодні умови кілька автомобілів занесло на узбіччя. Поліцейські самотужки відкопали транспортні засоби зі снігу. А опісля виштовхнули їх на проїзну частину. Схожий випадок відбувся і на Долинщині", — йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

На Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг в області інформують: проїзд шляхами державного значення Івано-Франківщини забезпечений. Дорожники працювали всю ніч.

"Легковий транспорт рухався без проблем. Деякі незручності виникали з великогабаритним транспортом. На жаль, перевізники не перечікували негоду на передбачених для цього майданчиках", — йдеться у дописі.

Вранці 7 квітня шляхи Івано-Франківщини від снігових заметів розчищали 49 дорожників на 47 спецавтомобілях.

"Товщина снігу сягала 15 см, подекуди й 25 см. Починаючи із 22:00 5 квітня та протягом наступного дня бригади підрядних організацій забезпечували проїзд та здійснювали протиожеледну обробку покриття. Вдень 6 січня до цього процесу залучили 69 авто та 96 робітників", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

Через погіршення погодних умов на Івано-Франківщині рятувальники допомагали водіям витягувати автівки з кюветів.

На Івано-Франківщині працівники Служби автомобільних доріг розчищають шляхи. В Івано-Франківську та селах громади комунальники вночі посипали сіллю усі дороги.

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