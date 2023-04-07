Російські окупанти планують відправити працювати прокурорів на захоплені території Луганщини.

Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації. Та зазначили, що за службу на тимчасово окупованій території обіцяють подвійну зарплату.

"Довіра до місцевих зрадників зменшена", — зазначили в ОВА.

Що відомо про ситуацію на Луганщині

Наприкінці травня окупанти намагатимуться організувати на території так званої ЛНР попереднє голосування до вересневих виборів. Проголосувати жителі окупованої Луганщини зможуть й онлайн.

На захопленій Луганщині продовжується примусова паспортизацією, тому окупанти на підприємствах та установах відкривають мобільні пункти прийому документів на отримання паспорта РФ.

У так званій ЛНР у січні ухвалили "закон" про референдум та формують перший склад виборчої комісії після проведення двох фейкових голосувань.

Навесні у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку стали ще більш помітні руйнування. Це пов'язано із тим, що окупаційна влада неспроможна вирішувати комунальні проблеми та ремонтувати будинки. Окупанти намагаються відновити інфраструктуру міста, але безуспішно.

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