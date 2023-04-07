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На окупованій Луганщині через півтора місяця проведуть попереднє голосування до виборів
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На окупованій Луганщині через півтора місяця проведуть попереднє голосування до виборів

Діана Козлова
  
На окупованій Луганщині через півтора місяця проведуть попереднє голосування до виборів
Референдум на Луганщині. Фото: сайт прокуратури Луганщини

Наприкінці травня окупанти намагатимуться організувати на території так званої ЛНР попереднє голосування до вересневих виборів.

Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, проголосувати жителі окупованої Луганщини зможуть також онлайн. Проте у значної кількості населених пунктів немає інтернету та мобільного зв’язку.

Що відомо про ситуацію на Луганщині

На захопленій Луганщині продовжується примусова паспортизацією, тому окупанти на підприємствах та установах відкривають мобільні пункти прийому документів на отримання паспорта РФ.

У так званій ЛНР у січні ухвалили "закон" про референдум та формують перший склад виборчої комісії після проведення двох фейкових голосувань.

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