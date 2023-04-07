Понад 62 мільйони: ремонт Хаджибейської дамби в Одесі здорожчав вдвічі

В Одесі планують провести капітальний ремонт та стабілізацію стану аварійних ділянок дамби Хаджибейського лиману. Про це стало відомо з відповідного тендеру на сайті державних закупівель Prozorro.

Згідно з тендером, у 2023 році на це планують витратити 62, 4 мільйони гривень. Однак це не перша спроба відремонтувати дамбу: у грудні 2021 року управління капітального будівництва Одеської міської ради уклало договір на ремонт аварійних ділянок дамби. Тоді на роботи готові були витратити 27 мільйонів гривень, але в листопаді 2022 року договір розірвали. Тож з 2021 року ціна на ці роботи зросла на понад вдвічі.

У новому тендері джерелом фінансування вказаний місцевий бюджет, однак фактично дамба наразі не перебуває ні на балансі міста, ні на балансі області. В окружному суді триває розгляд позову Суворовської прокуратури про взяття дамби на баланс міста. Наступне засідання там заплановане на 25 квітня.

Що відомо

У березні із міського фонду охорони навколишнього природного середовища виділили 7,2 мільйона гривень на ремонт двох дренажних помпових станцій дамби Хаджибейського лиману.

У серпні 2021 року Кабмін погодився допомогти з укріпленням Хаджибейської дамби. Для цього Одеська ОДА разом із "Укравтодором" та Одеською міською радою мали провести технічне обстеження конструкції, визначити актуальний стан та скласти перелік необхідних для ремонту та укріплення заходів.

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