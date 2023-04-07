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На Чернігівщині двоє чоловіків наловили 50 кілограмів риби на понад 118 тисяч гривень
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На Чернігівщині двоє чоловіків наловили 50 кілограмів риби на понад 118 тисяч гривень

Юлія Суржикова
  
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На Чернігівщині двоє чоловіків наловили 50 кілограмів риби на понад 118 тисяч гривень
ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

Двох жителів Городні викрили 6 квітня на озері Черемошне під час спільного рейду рибоохоронний патруль та водна поліція. Чоловіки в період нересту 15-ма сітками з човна наловили риби на понад 118 тисяч гривень.

Про це повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, загальна довжина сіток, які використовували рибалки, склала понад 830 метрів. В такий спосіб чоловіки добули майже 50 кілограмів риби: 63 карасів сріблястих, трьох сомів та одного рака.

На Чернігівщині двоє чоловіків наловили 50 кілограмів риби на понад 118 тисяч гривень
На Чернігівщині двоє чоловіків наловили 50 кілограмів риби на понад 118 тисяч гривень. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

Збитки, завдані рибному господарству України, склали 118 286 гривень.

На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу.

На Чернігівщині двоє чоловіків наловили 50 кілограмів риби на понад 118 тисяч гривень
На Чернігівщині двоє чоловіків наловили 50 кілограмів риби на понад 118 тисяч гривень. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

На рибалок склали адміністративні протоколи за частиною 4 статті 85 КУпАП. Матеріали справ будуть направлені до Городнянського районного суду.

Рибу, сітки та гумовий човен вилучили.

Нагадаємо, з 1 квітня задля збереження риби та охорони нерестовищ на Чернігівщині почала діяти нерестова весняно-літня заборона на вилов.

Зокрема, вилов риби на нерестовищах, в тому числі з берега, заборонено:

  • з 1 квітня до 10 червня (включно) – у всіх водосховищах;
  • з 1 квітня до 20 травня (включно) – у всіх річках в кореневих водах;
  • з 1 квітня до 30 червня (включно) – в придатковій системі водойм (протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені).

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