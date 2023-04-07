Двох жителів Городні викрили 6 квітня на озері Черемошне під час спільного рейду рибоохоронний патруль та водна поліція. Чоловіки в період нересту 15-ма сітками з човна наловили риби на понад 118 тисяч гривень.

Про це повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, загальна довжина сіток, які використовували рибалки, склала понад 830 метрів. В такий спосіб чоловіки добули майже 50 кілограмів риби: 63 карасів сріблястих, трьох сомів та одного рака.

На Чернігівщині двоє чоловіків наловили 50 кілограмів риби на понад 118 тисяч гривень. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

Збитки, завдані рибному господарству України, склали 118 286 гривень.

На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу.

На Чернігівщині двоє чоловіків наловили 50 кілограмів риби на понад 118 тисяч гривень. ФОТО: Чернігівський рибоохоронний патруль

На рибалок склали адміністративні протоколи за частиною 4 статті 85 КУпАП. Матеріали справ будуть направлені до Городнянського районного суду.

Рибу, сітки та гумовий човен вилучили.

Нагадаємо, з 1 квітня задля збереження риби та охорони нерестовищ на Чернігівщині почала діяти нерестова весняно-літня заборона на вилов.

Зокрема, вилов риби на нерестовищах, в тому числі з берега, заборонено:

з 1 квітня до 10 червня (включно) – у всіх водосховищах;

з 1 квітня до 20 травня (включно) – у всіх річках в кореневих водах;

з 1 квітня до 30 червня (включно) – в придатковій системі водойм (протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені).

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