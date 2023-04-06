Понад п'ять тисяч учнів нині навчається у 24 закладах професійно-технічної освіти Сумщини. Такі дані озвучила директорка обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова у квітні. Навчатися дистанційно чи у приміщеннях закладів — вирішують кожен самостійно залежно від безпекової ситуації на місцях. Як підлаштовуються під нинішні умови заклади — у матеріалі.

Суспільне Суми

Так під час повітряної тривоги заняття для учнів Сумського центру професійно-технічної освіти проводять в укритті.

"Звичайно позначаються і на поведінці, і на психологічному стані дітей, але завдяки такому теплому приміщенню, бачимо, що всі засоби технічні присутні і можемо їх використовувати, тож дуже великої різниці: чи в кабінеті, чи в укритті немає", — зазначила Ірина Скрипченко, викладачка.

Суспільне Суми

Коли ж закінчується тривога – учні повертаються до класів та майстерень. Нині центр має змішану форму навчання – на очне до закладу приходять потижнево. Практичні ж навички відпрацьовують у класах, разом з викладачами, розповідають учні 2-го курсу.

Суспільне Суми

"Коли тривога – тяжко, коли виробниче – дуже тяжко. Коли тривога довго – треба чекати поки вона закінчиться, потім сюди йти, а якщо треба швидко готувати, то це дуже тяжко, але можна. Багато предметів легше робити очно, чим дистанційно", — розповів Артем, учень 2-го курсу.

"Дистанційно – це зовсім не те, тому що коли ми ходимо — це спілкування. Моя професія – кухар-кондитер і якщо міркувати логічно, то треба уміти робити нарізку, а вдома це не те, немає викладачів. Як тільки повітряна тривога, ми спускаємося до укриття, не дуже комфортно і зручно, але проводимо там", — додала інша учениця 2-го курсу Аліна Смаровоз.

Суспільне Суми

Організували у центрі і кабінет безпеки. Тут проводять заняття з мінної та пожежної безпеки, охорони праці та навчають як надавати домедичну допомогу, розповіла викладачка спецдисциплін Людмила Новікова. Окрім цього, психолог проводить заняття і з викладачами, і з учнями: "Було заняття із викладачами по психологічному розвантаженню. Всі ми знаємо яка ситуація у нас в країні. З дітьми проводимо заняття один раз на тиждень, коли вони приходять до нас на очне навчання, тому що це і дорога до закладу і додому дорога".

Суспільне Суми

З початком повномасштабного вторгнення заклад не припиняв свою роботу. Працівники виготовляли протипіхотні їжаки, скоби для бліндажів, окопні свічки та пічки для бійців. Нині практичні заняття, зазначив викладач спеціальних дисциплін Валерій Каркачов, поєднують із користю для війська:

"Наші учні під час виробничого навчання із бувшого у використанні матеріалу виготовляють підставки під окопні свічки. На сьогодні це ще актуальне, необхідне і ми поєднуємо весь перелік слюсарних робіт, які навчають і здобувають навички".

Відновили навчання у закладі, повідомила директорка Галина Похилько, у жовтні минулого року, коли підготували укриття. Діти відвідують заклад тільки за згодою батьків: "60% це наша стала цифра, де постійно діти перебувають у закладі, спілкуються, відвідують виховні уроки, тобто все, що передбачено освітнім процесом. А решта – у нас дистанційно, бо, наприклад Сироватка, Охтирка, Тростянець дуже важко з цих районів. Тому з ними працюємо дистанційно".

Загалом в області 24 професійно-технічні навчальні заклади. В них, за словами директорки обласного департаменту освіти і науки Вікторії Гробової навчається понад 5 тисяч учнів. Частина закладів була зруйнована або пошкоджена російськими військовими. Зокрема, у Білопіллі. У закладі вибиті всі вікна, пошкоджені кабінети та обладнання.

"Берегли його, створювали всі кращі умови, але на превеликий жаль сьогодні наші думки, мрії, сподівання зруйновані, але дивлячись як працюють наші люди в колективі, як згуртовано сьогодні всі прийшли. То ми сподіваємося, що ми відновимо і наше училище не вдасться нікому зруйнувати", — сказала Оксана Бихова, заступниця директора Білопільського професійного училища.

Пошкоджене училище в Білопіллі Сумської області, 24.03.2023/Фото: Суспільне Суми

Кожен заклад обирає форму навчання самостійно, в залежності від безпекової ситуації в регіоні, зазначила Вікторія Гробова. Нині в області триває процес реорганізації закладів профтехсовіти. План їх реформування розробляли ще до початку повномасштабної війни. Зараз заклади передають із державної у комунальну власність.

"А далі вже буде вирішувати обласна рада – що з цим закладом робити. Варіанти, які можуть бути – залишається в комунальній власності обласної ради або може перейти заклад в комунальну власність. Може Сумської міської ради, якщо ці заклади знаходяться на території Сумської громади або інша територіальна громада захоче взяти собі у власність", — сказала директорка департаменту освіти і науки Сумської ОВА.

У цьому навчальному році скорочення кількості учнів не було. Вирішуватиме ж, яким буде замовлення на безоплатне навчання, як і раніше, регіональна рада, говорить Вікторія Гробова. Його обсяг залежатиме від попиту на певні професії. Наразі найчисельнішою на Сумщині є кухар-кондитер.

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