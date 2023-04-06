У Кегичівській громаді попрощалися із загиблим захисником

На війні з російськими окупантами загинув житель села Гутирівка Ростислав Філіпов. Чоловікові було 30 років.
Про загибель бійця на фронті повідомили у Кегичівській громаді.
"Доземно вклоняємося пам’яті воїна, який заплатив власним життям за майбутню перемогу і звільнення від окупантів рідної землі", — повідомили у громаді.
Прощання із Ростиславом пройшло 8 квітня.
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