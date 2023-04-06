ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Кегичівській громаді попрощалися із загиблим захисником
ВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Кегичівській громаді попрощалися із загиблим захисником

Софія Цвєткова
  
У Кегичівській громаді попрощалися із загиблим захисником
Ростилав Філіпов загинув на війні. Фото: Кегичівська громада

На війні з російськими окупантами загинув житель села Гутирівка Ростислав Філіпов. Чоловікові було 30 років.

Про загибель бійця на фронті повідомили у Кегичівській громаді.

"Доземно вклоняємося пам’яті воїна, який заплатив власним життям за майбутню перемогу і звільнення від окупантів рідної землі", — повідомили у громаді.

Прощання із Ростиславом пройшло 8 квітня.

Читайте також

Дергачівщина попрощалася із захисником України

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Дізнайтесь більше
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
&quot;Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?&quot;: працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
"Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?": працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
У Сумах провели в останню путь двох військових
У Сумах провели в останню путь двох військових
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
На початок