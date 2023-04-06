У чернівецькому центрі стерилізації потрібно замінити майже 60 вольєрів. Їх планують зносити, бо у них немає підлоги.

Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка міського центру стерилізації Ольвія Попова.

За її словами, старі вольєри не придатні для утримання в них тварин.

"Там ми ставили дощечки та постійно стелили килими. Їх надовго не вистачало", – каже Попова.

Цьогоріч для центру стерилізації вже закупили 33 нові вольєри з дерев'яною підлогою. Понад половину купили за гроші з міського бюджету, решту — за гроші центру. Загалом це вартувало майже 600 тисяч гривень. Попова каже, у деякі вольєри зможуть переселити по кілька собак.

"Можуть бути покинуті крупні собаки, яких потрібно залишити для прилаштування, — для них потрібен окремий вольєр. Орієнтуємося на розміри собак та як вони уживаються одне з одним. В середньому, щоб собакам було нормально, ми тримаємо по дві у вольєрі й постійно їх вигулюємо", – розповідає Попова.

Нові вольєри у центрі стерилізації. Джерело: facebook.com/ihor.krokhmal

Нові вольєри встановили так, щоб разом з іншими вольєрами вони утворювали внутрішній квадрат – всередині нього територія для вигулу тварин. Попова каже, це зручно.

"Коли собака до нас потрапляє не соціалізована, ми можемо її відразу з вольєра випустити на територію вигулу, щоб привчати її до повідка. Так легше з нею працювати".

Скільки нових вольєрів зможуть купити до кінця року поки невідомо.

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