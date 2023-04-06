Що почитати? Тамара Горіха Зерня "Доця"

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри української мови та літератури НУ "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка Ольга Лілік пропонує вам для ознайомлення роман про війну "Доця" Тамари Горіха Зерня, зокрема про події весни-літа 2014 року в Донецьку. Це дебютний роман письменниці, за який їй у 2022 році було присуджено Шевченківську премію. Окрім того, він став кращим твором 2019 року за версією BBC.

Головна героїня твору – Доця, або ж Ельф, жінка тридцяти років, яку так називають через її тендітність. У 17 років вона переїжджає на схід України, де знаходить справу свого життя: стає художницею по склу й засновницею невеличкої фірми з виготовлення ексклюзивних вітражів, мозаїк і люстр.

Розділи роману мають назви відповідно до матеріалу, з якого Доця робить свої вироби – "Кришталь", "Смальта", "Патина", "Окалина", "Слюда" тощо.

Ольга Лілік. ФОТО: Фейсбук-сторінка Ольга Лілік

Героїня збирає довкола себе різних людей і "переплавляє" їх на родину. В результаті вона обростає цілою супергеройською командою (від охорони зі строкатою і кривавою біографією до технолога по металу в інвалідному візку). Коли починається окупація Донецька, всі вони стають групою опору на чолі з Доцею: травмований колишній шахтар, охоронець з мережею зв’язків серед криміналу, колишня рестораторка тощо. Ця команда починає підгодовувати українську армію, вивозити з Донецька вразливих людей, тікати від переслідувань, перейматися через дружбу й кохання, подекуди героїчно жертвувати собою.

Це дає підстави критикам віднайти в романі Тамари Горіха Зерня ознаки детективу, психологічного роману, а ще репортажу. Загалом це роман про наше недалеке минуле й сучасне, про життєвий вибір, про життя в окупації й обрані людьми стратегії поведінки, а ще про волю до життя й боротьби, про турботу як прояв сили й про любов до своїх людей і своєї землі.

Почавши читати цей роман, ви не зможете зупинитися, він тримає читача в полоні й напрузі з першої до останньої сторінки, адже авторка дуже реалістично й майстерно описує героїв і ситуації, а ще в неї чудовий гумор. Попри тригерність теми твору, роман "Доця" Тамари Горіха Зерня не вганяє в депресію, а дарує надію, яка так зараз необхідна.

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