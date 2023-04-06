На Хмельниччині відкрили оновлену філію кінологічного центру поліції

У Нетішині відкрили оновлену та розширену філію кінологічного центру поліції Хмельницької області, яка обслуговує весь Шепетівський район.

Про це повідомили у пресслужбі нацполіції області.

Зазначають, що два роки тому у центрі з’явились перші три службові собаки, які за цей час вони показали гарні результати роботи: допомогли в розкритті ряду тяжких і особливо тяжких злочинів, серед яких вбивство, розбої, грабежі, серії крадіжок. Керівництво поліції побачило доцільність створення окремого кінологічного підрозділу на півночі області і прийняло рішення його розширити.

На території збудували 10 сучасних вольєрів і наповнили центр професійними службовими собаками різних порід та різного профілю. Зокрема, тут є вівчарки, лабрадори, спанієлі і один дратхаар. За профілем три із них — спеціальні, тобто навчені на пошук зброї, вибухівки та наркотиків, інші сім — слідові.

Оновлена і покращена база територіального кінологічного центру дозволить зробити роботу місцевих кінологів ще якіснішою, зазначають у поліції.

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