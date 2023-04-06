Станом на початок квітня 119 підприємців на Волині отримали позитивні рішення щодо отримання мікрогрантів для створення та розвитку власного бізнесу за урядовою програмою "єРобота" "Власна справа", – повідомили на сторінці Волинського обласного центру зайнятості.

Загалом від підприємців з Волині надійшло 149 заявок на отримання мікрогранту.

"119 заявників пройшли перевірку ділової репутації уповноваженим банком та отримали позитивне рішення. Ми сьогодні спілкуємося про умови, критерії, механізми надання безповоротної державної допомоги", – зазначила директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.

За умовами програми, на власну справу підприємці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. У разі отримання гранту необхідно обов’язково створити хоча б одне робоче місце, здійснювати діяльність не менше 3 років, сплачувати податки в бюджет, зокрема, за працевлаштування робітників.

Що відомо

Уряд запровадив три програми грантового фінансування бізнесу та аграрної сфери в Україні.Загалом на три програми проєкту "єРобота" держава виділить 18 млрд грн.

Нова економічна стратегія уряду "єРобота" стартувала з 1 липня: на порталі "Дія" можна подати заявку на отримання гранту на власний бізнес чи на навчання.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.