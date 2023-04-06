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"єРобота": скільки підприємців з Волині отримають мікрогранти на розвиток бізнесу
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"єРобота": скільки підприємців з Волині отримають мікрогранти на розвиток бізнесу

Олена Парай
  

Станом на початок квітня 119 підприємців на Волині отримали позитивні рішення щодо отримання мікрогрантів для створення та розвитку власного бізнесу за урядовою програмою "єРобота" "Власна справа", – повідомили на сторінці Волинського обласного центру зайнятості.

Загалом від підприємців з Волині надійшло 149 заявок на отримання мікрогранту.

"119 заявників пройшли перевірку ділової репутації уповноваженим банком та отримали позитивне рішення. Ми сьогодні спілкуємося про умови, критерії, механізми надання безповоротної державної допомоги", – зазначила директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.

За умовами програми, на власну справу підприємці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. У разі отримання гранту необхідно обов’язково створити хоча б одне робоче місце, здійснювати діяльність не менше 3 років, сплачувати податки в бюджет, зокрема, за працевлаштування робітників.

Що відомо

  • Уряд запровадив три програми грантового фінансування бізнесу та аграрної сфери в Україні.Загалом на три програми проєкту "єРобота" держава виділить 18 млрд грн.
  • Нова економічна стратегія уряду "єРобота" стартувала з 1 липня: на порталі "Дія" можна подати заявку на отримання гранту на власний бізнес чи на навчання.

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