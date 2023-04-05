Як регулюють гральний бізнес в Україні. Пояснює голова комісії

За перший квартал 2023 року в державний бюджет надійшли 522 мільйони гривень від грального бізнесу. Про це в етері телемарафону Суспільне. Спротив повідомив голова комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий. Він розповів, як регулюють питання ігрової залежності на державному рівні та у якому стані зараз перебуває гральний бізнес.

Як регулюють питання ігрової залежності

"Основним завданням комісії є не тільки сприяння розвитку сектору економіки, а й захист прав гравців та запобігання ігрової залежності або негативних наслідків від азартних ігор. Ця проблема має вирішуватися виключно комплексно, до неї потрібно залучати не тільки регулятора, а також Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я, оскільки питання дуже широке.

Якщо ми будемо слідувати європейським практикам або передовим країнам світу в плані азартних ігор, то в першу чергу це має бути застереження, просвітницька діяльність, яку комісія веде засобами соціальної реклами. Створені також гарячі лінії, де можна отримувати фахову допомогу, реєстри осіб, яким обмежили доступ до азартних ігор і розроблена методика відповідальної гри. По суті людина, яка вперше стикається з азартними іграми, може внести певні ліміти на свою гру. Ця історія буде працювати виключно у трикутнику партнерства між бізнесом, державою і громадським сектором".

Чи ефективні заходи, які вживають

"В плані кількісних показників можемо побачити, що кількість долучених гравців до реєстру осіб, яким обмежено доступ, зросла. У 2021 році їх кількість становила близько 200 людей, цьогоріч — близько 300 людей додалися. Це не є відображенням певної проблеми, але це відображення початку усвідомленості гравця, що є певні можливі проблемні зони, які варто обходити, тому дійсно це працює.

Але ми зараз тільки на початку нашої роботи. В Україні після 2009 року гемблінг був заборонений, але, по суті, він був. Лише нещодавно до МОЗу в класифікатор хвороб додали "виражену ігрову залежність".

По суті, азартні ігри багатьох починаються ще в шкільному віці, і тут потрібно, щоб вчителі розповідали це. Було круто, щоб дітям у шкільній програмі "Основи здоров'я" розповідали, що таке азартні ігри, тому що рекламу вони бачать, вони ж не дурні, вони розуміють, що це таке. Їм потрібно пояснити, що це азартна гра, в цьому нічого поганого, але вона має бути підконтрольна і усвідомлена".

Гемблінговий бізнес зараз

"З початку повномасштабної агресії гемблінг, так само як і всі сфери бізнесу, відчув певний стрес. Але зараз ми бачимо, в принципі, вирівнення цієї ситуації, тому що, по суті, за минулий рік комісія виконала на 99% план по надходженнях. Вже на перший квартал 2023 року ми перевиконали план більше ніж на 50% — 522 мільйони в державному бюджеті.

До нас так само надходять звернення від людей, гроші яких зависли у компаніях, на які наклали санкції. Я вам більше скажу: оператори, на яких наклали санкції, так само звертаються до комісії, до Національного банку України з тим, що їм потрібно закрити свої зобов'язання перед їхніми клієнтами. Зараз ведеться діалог і шукають шляхи вирішення, тому що, в першу чергу, ніхто не збирається в жодному випадку посягнути на активи або гроші українців".

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