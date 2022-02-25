Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам — ООС

В районі Старобільська, що на Луганщині, українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар у Луганській області. Про це повідомляє штаб ООС.

"Окупанти прорвалися через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ", — йдеться у повідомленні.

Додали, що в результаті окупанти зазнали втрат і відступили.

Що відомо

У Старобільську в результаті обстрілу бойвиків відбулося загоряння двох двоповерхових будинків за адресою: Ватутіно, також по вул. Старотогонрогська загоряння СТО. Також руйнувань зазгав дитсадок. Перебито газопровід середнього тиску, відбувається виток газу. Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

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