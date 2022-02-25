Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам — ООС

В районі Старобільська, що на Луганщині, українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар у Луганській області. Про це повідомляє штаб ООС.
"Окупанти прорвалися через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ", — йдеться у повідомленні.
Додали, що в результаті окупанти зазнали втрат і відступили.
Що відомо
- У Старобільську в результаті обстрілу бойвиків відбулося загоряння двох двоповерхових будинків за адресою: Ватутіно, також по вул. Старотогонрогська загоряння СТО. Також руйнувань зазгав дитсадок. Перебито газопровід середнього тиску, відбувається виток газу. Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.
- Верховна рада на позачерговому засіданні проголосувала за запровадження воєнного стану через вторгнення Росії в Україну. "За" проголосували 300 народних депутатів.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.