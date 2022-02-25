Комунальний транспорт у Полтаві: як працює та доки

Громадський транспорт у Полтаві працюватиме до початку комендантської години, тобто до 22:00. Про це Суспільному повідомив начальник підприємства "Полтаваелектроавтотранс" Євгеній Зайцев.

За його словами, на маршрути виїхали автобуси та тролейбуси. Останніх, зокрема, курсує 45. В інші дні їх випускали приблизно пів сотні. Крім того, їздять приватні маршрутки.

"Ніч у Полтаві минула спокійно. Закінчується комендантська година, розпочинається ранок п’ятниці. Комунальні служби і транспорт працюють у штатному режимі. Єднаймося, Україна єдина. Ми переможемо", каже заступник голови Полтавської міської ради Валерій Пархоменко.

Як повідомив начальник підприємства "Полтаваелектроавтотранс" Євгеній Зайцев, у вихідні комунального транспорту працюватиме менше, ніж 25 лютого.