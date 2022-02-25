Добровольці на Херсонщині не знають куди звернутися: пояснюємо що робити

Люди, які хочуть захищати Україну, розповіли Суспільному, що не знають куди податися, бо військкомати у районних центрах або зачинені, або відправляють в якесь інше місце. Суспільне дізналося, що робити добровольцям.

Житель Добропілля Андрій розповів, що звернувся до військкомату, бо хоче захищати країну. Його записали і відправили у Нечаєво, але і з цього нічого не вийшло.

" Мене записали і все. Військкомат закрили на ключ. Все керівництво кудись поїхало. Ми самі погрузилися і поїхали у військову частину в Нечаєво, щоб отримати зброю.Там нам сказали вибачте, але у нас не має ніякого наказу. Спасибі, що приїхали, але можете сідати у машини і їхати додому. Нас було десь чоловік 20",- розповів Андрій.

Міський голова Берислава також підтвердив, що в місті військкомат не працює.

" Є люди, які хочуть стати на захист, але не знають, куди звернутися", - каже Шаповал

Що робити добровольцям Суспільне запитало у пресофіцера Херсонського обласного військкомату Сергія Минкіна.

"У добровольцях потреба зараз є. Всі, в кого є бажання захищати суверенітет України, можуть звертатися у Херсоні за адресою Йосипа Пачорського, 72 (Спартаковський, 72). Також на добровольців чекають у Запоріжжі, Миколаєві. Всі хто прийде на Йосипа Пачорського, їх запишуть до підрозділів, вони підуть захищати Батьківщину з усіма", 0 каже Сергій Минкін.