Окупанти бомблять Козацьке і Шилове на Херсонщині. У Бериславі ситуація спокійна. Про це повідомляють очевидці.

Мер міста Берислав Олексадр Шаповалов, розказав Суспільному, що ситуація в їх місті саркійна. На краю міста стояли війська РФ, але зараз десь пішли в сторону Шилової Балки.

"Вони на краю міста постояли, години півтори покружляли біля п'ятиповерхівок і все. Немає ані поліції, ані військкомата, немає нікого. Не знаю, як в інших містах. Є люди, які хочуть стати на захист, але не знають, куди звернутися. Зараз все спокійно", - говорить мер Берислава.

Місцевий житель Козацького Юрій, телефоном розказав, що Козацьке і Шилове бомблять, іде наступ.

"Дуже сильно бомблять. Це війна. Ми у підвалах сидимо.У нас знайома звідти виїхала. Кам'янка, Шилове конкретно.Таврійськ під контролем Росіїі. ГЕС теж під Росією, оце ж хочуть відбить.Тут нагнали стільки танків, гради. Нова Каховка повністю засипана, основа все там. Нагнали танків, у Новій Каховці майже по кожній вулиці стоять. Всі на готові", - каже чоловік.

Жителька Таврійська також розповіла, що їх місто під контролем російських військ.

"Хочуть відбити, нагнали танків, ГРАДи. Майже на всіх вулицях Нової Каховки стоїть ворожа техніка. Вчора літали вертольоти, літаки. У Новій Каховці стоять БТРи, ГРАДи, у Мічуріна теж стоять. На околицях Таврійська городами йдуть танки. Хто може від’їджає, більшість сидять у підвалах", - говорить жінка.

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