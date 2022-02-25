У бою під Харковом загинув військовий з Полтавщини

24 лютого поблизу Харкова загинув боєць з Полтавщини Олег Громадський. Інформацію щодо цього підтвердила Суспільному заступниця голови Оржицької селищної ради Світлана Маслак. 49-річний боєць був уродженцем села Савинці.

Як повідомив на фейсбук-сторінці Іван Діденко, який перебував в одній автівці із військовослужбовцем, це сталося пізно ввечері, коли полковник виїжджав із позицій. Відбулося детонування нерозірваних ракет. Військовий вистрибнув із машини, було кілька вибухів, внаслідок яких Олег Громадський загинув.

Чоловік був полковником Збройних сил України. Як вказано на Facebok-сторінці Олега Громадського, він служив у 92-гій окремій механізованій бригаді, що на Харківщині.