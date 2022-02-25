У Херсоні не працюють відділення Укрпошти

У Херсоні не працюють поштові відділення, про це повідомляється на сторінці Укрпошти у Facebook.

Укрпошта прийняла рішення відновити роботу частини відділень 25 лютого в регіонах, де це безпечно для кліентів та працівників. У Херсоні та області відділення не працюватимуть до стабілізації військової безпеки для населення. Також у помідомленні зазначено, що ті посилки, які прийняли до 24 лютого, будуть повернуті власникам з оплатою, також після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

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