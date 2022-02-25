Від ранку 25 лютого на обласну станцію переливання у Полтаві прийшло більше дві сотні людей, аби здати кров для поранених. Побільшало охочих від 24 лютого. Про це Суспільному розповів головний лікар обласної станції переливання крові Володимир Рудіков.

Аби здати кров, сходитися люди почали від 8-ї години. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває біля закладу.

Фото: Суспільне Полтава У Полтаві черга до пункту здачі крові

За 24 лютого, зокрема, лише у Полтаві здали більше 100 літрів крові. В області заготували більше 150 літрів, каже головний лікар обласної станції переливання Володимир Рудіков. В інші дні у регіоні за день збирають приблизно 50 літрів крові.

Фото: Суспільне Полтава У Полтаві люди здають кров

Нині запасів вистачає – достатньо всіх груп та резусів, а також окремих компонентів крові – зокрема, еритроцитів і свіжозамороженої плазми.

Крім Полтави, пункти здачі крові є у Кременчуці та Лубнах.