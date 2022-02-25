Хмельничан СБУ попереджає про можливі мітки на дорогах

Служба безпеки Хмельницького попереджає: якщо ви побачили такі чи подібні мітки, як на фото, нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться.

Повідомте поліцію за номером 102 або СБУ за номером (0382) 65-12-57. При цьому назвіть точне місцезнаходження позначки:

- назву населеного пункту,

- відстань від населеного пункту,

- або інші топографічні орієнтири.

Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку. Це може бути система сигналів, які використовує вороже військо для координації вторгнення.