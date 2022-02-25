Найгарячіша точка - у Сумах, на території розташування 27 артбригади, розповів голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький в інтерв'ю телеканалу "Рада" вночі 25 лютого. За його словами, Конотоп, станом на 1:30 - в оточенні.

Щодо ситуації у Сумах Живицький сказав, що "був дуже важкий бій, була пожежа на території бригади, чути обстріли по всьому місту. Вдень було відбито ворожий наступ, знищено декілька одиниць ворожої техніки".

Охтирка двічі відбувала наступ і сьогодні знаходиться під контролем України.

Він також розповів, що ворожа техніка вийшла із Сум і пішла в напрямку Києва, з усіх щілин, як таргани у безкінечних колонах, іде техніка в напрямку Києва.

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