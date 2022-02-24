У Сумському районі пересувається ворожа техніка

У Сумах повідомляють про те, що вулицями пересувається ворожа техніка. Близько 300 одиниць техніки рухається з Верхньої Сироватки до Нижньої Сироватки. Це у Сумському районі. Також близько 100 одиниць техніки в Токарях, під Сумами. Інформацію підтвердили в ОДА.

Також про пересування російських танків та БТРів у Сумах місцеві мешканці повідомляли, починаючи з 16 години.

Українські військові в районі пішохідного мосту на Заливній просили перехожих піти по домівках, не перебувати на вулицях.

Що потрібно знати

У Сумах є перелік захисних споруд та протирадіаційних укриттів.

За інформацією Сумської міської ради, не підходять для укриття такі місця: