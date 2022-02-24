У Сумському районі пересувається ворожа техніка

У Сумах повідомляють про те, що вулицями пересувається ворожа техніка. Близько 300 одиниць техніки рухається з Верхньої Сироватки до Нижньої Сироватки. Це у Сумському районі. Також близько 100 одиниць техніки в Токарях, під Сумами. Інформацію підтвердили в ОДА.
Також про пересування російських танків та БТРів у Сумах місцеві мешканці повідомляли, починаючи з 16 години.
Українські військові в районі пішохідного мосту на Заливній просили перехожих піти по домівках, не перебувати на вулицях.
Що потрібно знати
У Сумах є перелік захисних споруд та протирадіаційних укриттів.
За інформацією Сумської міської ради, не підходять для укриття такі місця:
- Під'їзди будь-яких будинків. Від багатоповерхових будинків потрібно відійти на 30-50 метрів.
- Місця під машинами.
- Звичайні підвали будинків. Там слабке перекриття, відсутність запасних виходів та вентиляції. Існує ризик опинитися під значними завалами.