У передмісті Херсона в Антонівці пошкодили газопровід. Газ перекриють до ранку

В Антонівці на Херсонщині через обстріли пошкодили центральний розподільчий газопровід. Газ перекриють до ранку. Також в Комишанах, Зеленівці, Антонівці та МІСу буде відключено зовнішнє освітлення.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

"В Антонівці через обстріли пошкоджено центральний розподільчий газопровод. Щоб уникнути вибуху, Херсоноблгаз перекриє там газ до ранку. Потім намагатимуться усунути несправність. Вода, каналізація, електроенергія (крім частини Антонівки) працюють у штатному режимі. На прохання жителів Комишан, Зеленівки, Антонівки та МІСу буде відключено зовнішнє освітлення", - йдеться у повідомленні.