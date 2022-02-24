Генічеський міський голова Олександр Тулупов у коментарі Суспільному повідомив про те, що місто перебуває під контролем російських військових, попередньо загинули троє цивільних.

Херсонська облдержадміністрація повідомила на сторінці y Facebook повідомила, що всі державні структури у Генічеському районі перейшли під контроль загарбників. Техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку тих, хто виїздить, на приналежність до збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.