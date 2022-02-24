Херсонська обласна державна адміністрація оприлюднила оперативну інформацію щодо ситуації у районах.

Про це йдеться на сторінці ХОДА у Facebook.

Генічеський район: всі державні структури перейшли під контроль загарбників. Техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку тих, хто виїздить, на приналежність до збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

Скадовський район: колона військової техніки стоїть в районі Широке, не рухається. В місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та направилась в бік Великої Олександрівки. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Щодо перебування техніки в місті Берислав точна інформація відсутня.

Каховський район: військова техніка стоїть в місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

Херсонський район: Інформація часткова. Олешки під контролем російських військ. Знищені військові об’єкти авіацією противника. Переправа через р. Дніпро під контролем загарбників.

Рятувальну службу області перевели в режим підвищеної готовності. Працюють позмінно. Всі районні управління функціонують в такому ж режимі. Тримають постійний зв’язок з медичною службою. Зі слів начальника ОКЦ реагують на всі виклики. Нестачі сил та засобів немає.

За даними медичної служби, інформація про виклики на НС 24.02.2022 станом на 15:00 така: всього викликів - 23, постраждалих - 33, з них 4 дитини; військовослужбовців - 17. Загиблих - 13, з них 2 дитини, військовослужбовці - 9.