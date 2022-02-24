Техніка і військові вже в Сумах — голова ОДА

Голова Сумської ОДА провів прямий ефір, де повідомив про бої в Охтирці, про те, що був бій у Конотопі, біля міста Суми, Глухів війська агресора пройшли транзитом, були бої по трасі Кіпті-Бачівськ. Складна ситуація по місту Білопілля і Буринь. По Роменському та Конотопському районах інформація відсутня. Збройні сили дають відсіч агресору.

За словами голови ОДА: у Великій Писарівці немає електропостачання та пошкоджені газогони, які горять.

Дмитро Живицький закликав мешканців області менше пересуватись по місту та між містами.

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