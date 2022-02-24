У Херсоні воду й світло не відключатимуть - офіційні заяви

У Херсоні електроенергію та воду не відключатимуть - офіційні заяви від Херсонобленерго та Херсонводоканалу з'явились на офіційному сайті Херсонської міської ради.

"У зв’язку з розповсюдженням у соціальних мережах інформації стосовно припинення на тривалий час електропостачання АТ «Херсонобленерго» повідомляє, що підприємство працює в штатному режимі. Аварійні бригади в повному складі і надалі працюватимуть над забезпеченням електропостачання споживачів області. Бригади усіх підрозділів забезпечені пальним та матеріалами для виконання аварійних ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні Херсонобленерго.

"У зв’язку з масовим забором води у районах міста та старостинських округах виникли перебої з водопостачанням. За повідомленням директора МКП “ХерсонВодоканал” Віктора Скоблікова підприємство увімкнуло додаткові свердловини. Мешканці ХМТГ запаслися водою, тиск у мережах стабілізується, водопостачання відновлюється. Херсонський Водоканал працює у штатному режимі. Всі питання, пов’язані з водопостачанням та водовідведенням, вирішуйте в режимі онлайн (Контакт-Центр -050-811-18-86, диспетчерська служба – 42-22-33) або у пунктах прийому абонентів у всіх районах міста", - йдеться у повідомленні Херсонводоканалу.