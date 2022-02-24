Гривня продовжує падати. Курс валют на четвер

У четвер, 24 лютого, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 29,25 UAH/USD. Таким чином долар виріс щодо гривні на 26 копійок.

Відповідні дані на сайті регулятора.

Водночас євро подорожчав на 27 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

29,25 гривні за долар;

33,17 гривні за євро.

Станом на 23 лютого офіційний курс гривні щодо долара становив 28,99 UAH/USD, щодо євро — 32,90 UAH/EUR.

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