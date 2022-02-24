На вулиці Херсонщини вивели додаткові патрулі поліції

24 лютого весь особовий склад поліції Херсонщини підняли за сигналом бойової тривоги, на вулиці вивели додаткові патрулі.

Про це повідомив т.в.о. речника поліції Херсонської області Андрій Кований.

"Близько 5 ранку всіх підняли На вулиці міста та інших населених пунктів вивели додаткові патрулі, екіпажі, які стежать за правопорядком, у разі потреби - чинитимуть опір мародерству, та будуть реагувати на всі звернення громадян", - каже Кований.

Поліція просить людей зберігати спокій, довіряти офіційним джерелам.

"Ситуація складна, але контрольована. Поліція докладає усіх зусиль, щоб на вулицях було безпечно", - сказав Андрій Кований.