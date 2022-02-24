У Запоріжжі до автозаправок та банкоматів утворилися черги

Сьогодні, 24 лютого, у Запоріжжі біля банкоматів та заправок утворилися черги. Люди знімають готівку у банкоматах. Кореспонденти Суспільного стежать за ситуацією у місті.

Черги на заправках Запоріжжя сформувалися з 8 ранку. Водії чекають на заправках по півтори години. Як повідомляє кореспондентка Суспільного Альона Наталуха, пальне на заправках є у достатній кількості.

Секретар міськради, що виконує обов'язки міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв закликав містян зберігати спокій, не піддаватись паніці та стежити за офіційними повідомленнями органів влади.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Запевняю вас, що усі наші захисники сьогодні працюють з потроєною силою. І СБУ, і поліція, і військові. Вони зберігають спокій і роблять свою роботу. До цього я закликаю і вас! Фільтруйте те, що чуєте і читаєте. Користуйтеся інформацією лише з перевірених джерел", — зазначив посадовець на сайті міської ради Запоріжжя.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Юлія Погребняк, директорка Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради повідомила Суспільному, що навчання у школах буде організовано дистанційно. У дитячих садках працюватимуть чергові групи.

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