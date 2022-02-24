Хмельниччина: у Шепетівці все спокійно

Шепетівський міський голова Василь Бузиль написав у соцмережі: станом на 08:45 24 лютого в нашій громаді все спокійно, вибухи не звучать.

"Якщо ви чуєте звуки сирени - вмикайте телевізор, український телеканал. У разі небезпеки використовуйте як укриття підвали будинків, льохи, погреби, у крайньому випадку - кімнати без вікон. Якщо маєте можливість дістатися, укриттями можуть слугувати підвали: ДНЗ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, ЗОШ 2, НВК 2, 3, ЗОШ 8, Плесна, Пліщин, Укрпошта, Будинок культури. Шепетівка наразі приймає евакуйованих з потенційно небезпечних районів. Зберігаймо спокій і холодний розум. Про всі зміни - будемо повідомляти", - пише Василь Бузиль.