За добу на Полтавщині 1 686 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Це найбільше за увесь час пандемії. Ймовірно, нині у регіоні захворюваність досягла пікових показників. Про це Суспільному повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза. Водночас, через легший перебіг хвороби та вакцинацію завантаженість ліжок з киснем у лікарнях складає 29%.

У стаціонарному відділенні Полтавської обласної інфекційної лікарні нині 90 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, каже Лідія Войтенко.

Суспільне Полтава На Полтавщині – найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

"На цю хвилю захворюваності, як додавсь до «Дельта» (штам коронавірусу – ред.) «Омікрон» (штам коронавірусу – ред.), хворих, що лежать в стаціонарах, поменшало. Чому? Тому що вакцинація населення на високому рівні. Зараз пацієнти, які поступають до нас в стаціонар, вони майже всі не щеплені", – говорить головна позаштатна інфекціоністка обласного департаменту охорони здоров’я Лідія Войтенко.

"Якщо подивитися динаміку по захворюваності, то в нас зараз підйом набагато більший, ніж будь-який підйом минулого і позаминулого років, тобто за весь період пандемії", – каже епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в області заповненість ліжок із киснем – приблизно 29%. На стаціонарах перебуває 800 пацієнтів. Це на 300 менше, ніж у попередній пік захворюваності – у листопаді 2021-го року, каже інфекціоністка Лідія Войтенко. За її словами, це, зокрема, через легший перебіг захворювань.

Суспільне Полтава Наталія Терела, лікарка

Наполовину менше стали звертатися в центр медико-санітарної допомоги №2, розповіла Суспільному лікарка Наталія Терела.

"Якщо минулого тижня було ще до 50 відвідувань на добу, то зараз десь близько 20–30 відвідувань на добу на лікаря.Протягом останнього десь місяця–півтора перебіг захворювань став дещо легшим. І хворі звертаються, переважно, з температурою, болем у горлі, періодичний кашель і загальна слабкість", - розповідає Наталія Терела.

"Захворіли ми сильно із чоловіком 12 лютого. 14 лютого звернулися у поліклініку до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар нас оглянула. Дали направлення на тест, який підтвердив COVID-19.Висока температура піднялася, біль у суглобах, у горлі, сильний кашель", – згадує полтавка Лілія Шматко.

Суспільне Полтава Звертатись до лікарів протягом останнього тижня стали рідше, розповіла Наталія Терела

Нині найбільше людей хворіє у п’яти громадах області – Горішньоплавнівській, Диканській, Зінківській, Полтавській та Миргородській, каже Андрій Байбарза.

"У нас на позаминулому тижні був ще підйом захворюваності на 12%, а на минулому тижні захворюваність стабілізувалася. Найбільш ймовірно, що ми перебуваємо на піку захворюваності, можливо буде попереду і спад" – пояснює епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.

Перший випадок коронавірусу в області виявили у березні 2020-го.